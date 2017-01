Podróżnik zaangażowany w muzyczny projekt

Oratorium „Dekalog” – próba powrotu do podstaw, do elementarza wiary i zasad człowieczeństwa – Ewangelii i przykazań. Artyści z Polski i ze świata chcą przypomnieć, że Dekalog to źródło życia i szczęścia. Płyta ukaże się...



Tagi: świadectwo | kultura |

Czas trwania: 02:03