Koncert „Jasna Góra – polska Kana” przygotowany na kulminację obchodów Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zabrzmiał w sobotni wieczór, 26 sierpnia. Na to wielkie widowisko złożyło się ponad...

Relacja z pielgrzymki

Na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej przychodzą do Sanktuarium piesze pielgrzymki. W czasie od 22 do 25 sierpnia przybędzie ok. 80 pieszych pielgrzymek. Z pielgrzymką z Bełchatowa dotarła Ania z Konradem.



Czas trwania: 03:52